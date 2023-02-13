Франция призвала граждан покинуть Белоруссию из-за СВО на Украине

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МИД Франции призвал собственных граждан покинуть Белоруссию на фоне спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте дипломатического ведомства.

"В контексте действий России на Украине и закрытия воздушного пространства Белоруссии любые поездки в Белоруссию строго не рекомендованы", – говорится в сообщении.

Находящимся на территории Белоруссии гражданам Франции рекомендовали покинуть страну автотранспортом через Литву, Польшу или Латвию. Желающие вылететь из страны должны запрашивать выездную визу в МВД Белоруссии.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило о начале подготовки артиллеристов региональной группировки войск России и Белоруссии в рамках мероприятий по боевому слаживанию. Подготовительные мероприятия начались у артиллерийских подразделений 11-й отдельной механизированной бригады.



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