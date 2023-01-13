Артиллеристов региональной группировки войск РФ и Белоруссии начали приводить в готовность

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Минобороны Белоруссии заявило о том, что артиллеристов региональной группировки войск России и Белоруссии начали приводить в готовность в рамках мероприятий по боевому слаживанию. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.

"Артиллерийские подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению", – отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия проведут совместные летно-тактические учения. Как отмечал руководитель департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко, маневры не направлены против других стран. Они должны обеспечить безопасность Союзного государства.

В свою очередь, госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович подчеркнул, что белорусско-российская региональная группировка войск имеет исключительно оборонительные цели. Он напомнил, что решение о развертывании региональной группировки войск было принято президентами России и Белоруссии в 2022 году.

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