Любая попытка нанести удар по Белоруссии обречена на провал – МИД РФ

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Любые попытки нанести удар по Белоруссии обречены на провал, совместная российско-белорусская региональная группировка войск и белорусские вооруженные силы надежно защищают рубежи Союзного государства. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Дипломат рассказал, что НАТО продолжает наращивать ударные подразделения на рубежах Союзного государства, особенно в Польше и Прибалтике.

"Подается это так, будто речь идет о превентивных действиях, направленных на купирование неких угроз с нашей стороны. При этом, если раньше говорилось о якобы временном размещении сил Альянса на ротационной основе, то сегодня уже никто не скрывает, что западные военные пришли туда надолго", – приводит его слова ТАСС.

Он заявил, что принципиально важным моментом является тот факт, что именно НАТО приближает военную инфраструктуру к границам Союзного государства. По его словам, России и Белоруссии приходится реагировать на подобные недружественные шаги.

Полищук подчеркнул, что РФ и Белоруссия формируют единое оборонное пространство и любые попытки нанесения ударов по Союзному государству обречены на провал.

Ранее сообщалось, что США начали массовую переброску танков в Восточную Европу. В рамках политики усиления восточного фланга НАТО в Польшу и Литву прибудет 1 250 единиц военной техники, включающей в себя танки M-1 Abrams и БМП Bradley.

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