США должны осознать возвращение в мир конкурирующих держав – СМИ

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США необходимо проанализировать и понять нынешнее положение на мировой арене с учетом соревнований между великими державами. Об этом сообщается в материале обозревателя Стивена Уолта для Foreign Policy.

"Вам нужно понять, что мы вернулись в мир конкурирующих великих держав и растущих ставок, где ошибки могут иметь действительно серьезные последствия", – говорится в статье издания.

Автор уточнил, что для успешного конкурирования на политической арене США необходимо обладать четким знанием интересов, уметь расставлять приоритеты, а также понимать желания и возможности. Однако американские власти, по его словам, ведут политику однополярного мира, не соответствующую изменившимся обстоятельствам.

На фоне "однополярного момента", в результате которого Россия "пришла в себя", Китай увеличил темпы роста, а Соединенные Штаты потратили значительные суммы на "глупые войны", Америке придется подстраивать политику под обновленные условия, следует из материала. Добиться поддержки со стороны других государств США смогут, принимая во внимание их интересы, уверен Уолт.

Ранее бывший спецпомощник президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что США зря упустили возможность согласиться на требования Кремля о нерасширении НАТО на Восток. Если бы Вашингтон отнесся к просьбам Владимира Путина серьезнее, было бы лучше, считает он. Подобный шаг со стороны США стал бы демонстрацией ценности дипломатии.



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