В Китае заявили о желании Запада вернуть реалии холодной войны

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Новая декларация сотрудничества между НАТО и ЕС подтверждает желание некоторых западных стран возродить реалии времен холодной войны. Об этом заявил эксперт Центра изучения России при Восточнокитайском педагогическом университете Цуй Хэн.

"Это, несомненно, плохая новость для глобальной безопасности, поскольку Североатлантический альянс пытается удержать наследие холодной войны и стремится усилить нездоровые тенденции", – написал он в статье для китайской газеты Global Times.

Хэн считает, что визит в Китай канцлера ФРГ Олафа Шольца и планирующаяся поездка в Пекин президента Франции Эмманюэля Макрона вызывают беспокойство у руководства НАТО. По мнению эксперта, подобные визиты западных лидеров в Китай могут привести к невыгодному для военно-политического блока изменению позиции ЕС.

По мнению Хэна, НАТО пытается скорректировать поведение Евросоюза путем совместной декларации. В статье отмечается, что ЕС остается заложником НАТО, при этом причин для существования военного блока уже нет.

"НАТО изо всех сил старается продлить себе жизнь. Она нарочно создает врагов, когда их могло бы не существовать совсем", – резюмирует Хэн.

Евросоюз и НАТО подписали новую декларацию о стратегическом сотрудничестве 10 января. Целью декларации было названо продвижение стратегического партнерства между Альянсом и Евросоюзом.

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