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Вмешательство Соединенных Штатов в конфликт на Украине и их стремление извлечь из него максимальную выгоду свидетельствуют о необходимости разгрома американской гегемонии, пишет китайское издание Global Times.

Авторы статьи отметили, что на фоне украинского кризиса Вашингтон постоянно призывает ЕС выступать против России, но в то же время провоцирует жестокую конкуренцию, которая направлена на ухудшение европейской экономики.

В Китае считают, что из-за этого доверие к США со стороны союзников и международного сообщества падает, также рушится гегемония Вашингтона, которая маскируется под "международный порядок, основанный на правилах".

"Если грядущее десятилетие и должно быть для чего-то решающим, то оно должно быть связано с разгромом жестокой гегемонии Вашингтона и установлением подлинного мирового равенства и справедливости", – говорится в публикации.

В статье отмечается, что настоящий международный порядок должен ставить в основу Устав ООН и преследовать цель построения человеческого сообщества с общим будущим.

В октябре, выступая на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", Владимир Путин заявил, что однополярный мир уходит в прошлое. Глава государства подчеркнул, что предстоящее десятилетие станет самым важным со времен окончания Второй мировой войны.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай и Россия вместе продвигают многополярный мир и не признают политику грубой силы. Он подчеркнул, что позиция Москвы и Пекина находится на верной стороне истории и соответствует тенденциям развития современности.

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