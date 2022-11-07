В Китае призвали Запад не противостоять России из-за ракет "Ярс"

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Российская межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс" способна поразить любой уголок мира, так как обладает дальностью стрельбы в 12 тысяч километров. Об этом говорится в статье в китайском издании Baijiahao.

Как отмечается в материале, максимальная предельная скорость "Ярса" достигает 14 Махов, поэтому большинство противоракет не смогут зафиксировать даже ее хвостовое пламя.

27 октября, выступая на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", Владимир Путин заявил, что предстоящее десятилетие станет самым важным со времен окончания Второй мировой войны. По словам президента, однополярный мир уходит в прошлое.

Глава государства отметил, что Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а большинство народов мира уже не хотят с этим мириться. По словам Путина, нынешнее положение дел чревато цепью конфликтов, а главная задача сейчас – решить их.



Владимир Путин выступил с речью в рамках дискуссионного клуба "Валдай"

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