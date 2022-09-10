Предупреждение Путина заставило ЕС отказаться от введения потолка цен на газ – СМИ

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Ультиматум Владимира Путина в отношении поставок российского газ подействовал на страны Евросоюза. Об этом пишет The Telegraph.

"Брюссель не стал ограничивать цены на российский газ после предупреждения Путина о приостановке поставок в случае принятия подобного решения", – говорится в материале.

В статье отмечается, что Европейская комиссия планирует разработать меры по смягчению напряженности в условиях энергетического кризиса.

"Министры в Брюсселе в экстренном порядке пытаются подготовиться к суровой зиме", – сообщает издание.

Ранее Путин заявил, что западные страны находятся не том положении, чтобы навязывать России свои условия в сфере энергетики. По его словам, Западу нужно "одуматься" в намерении навязать РФ собственную волю.

Президент добавил, что в РФ считали необходимым формирование цены исходя из долгосрочных контрактов. Кроме того, она должна быть привязана тоже к такой рыночной категории, как цены на нефть и нефтепродукты.