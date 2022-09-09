Захарова заявила, что Запад увидит "скользкий пол" при "потолке цен" на российский газ

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Западные страны ждет скользкий пол под ногами при введении предельных цен на энергоресурсы России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Коллективный Запад не понимает: введение потолка цен на российские энергоресурсы будет означать появление у него под ногами скользкого пола", – написала она в своем телеграм-канале.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что пришло время ввести потолок цен на российский газ в Евросоюзе. По ее словам, ЕК планирует выступить с подобным предложением в ближайшее время. Она добавила, что европейским странам удалось заполнить газовые хранилища на 80%.

В свою очередь, глава немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что ситуация с поставками газа в Европу продолжит ухудшаться. По его словам, потребителям придется нести бремя высоких цен на энергоресурсы и в последующие годы.

