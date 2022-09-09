Бельгия не поддерживает ограничения только на российский газ

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Бельгия считает необходимым ввести предельную цену на весь импортируемый газ, а не только на российский, заявил премьер-министр страны Александер де Кроо.
Он отметил важность установления динамического ограничения на цены, которые предусматривают возможность отслеживать стоимость газа в Азии и устанавливать не меньшую цену во избежание потери поставщиков.
"Все трейдеры мира будут продолжить продавать (газ. – Прим. ред.) Европе, потому что все еще будет более привлекательная цена, чем в Азии. Ограничение цен только на российский газ – это чисто политическая цель", – добавила министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стратен в интервью изданию Politiko.
Она также отметила отсутствие дополнительной ценности в подобном решении.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что пришло время ввести потолок цен на российский газ в Евросоюзе. По ее словам, ЕК планирует выступить с подобным предложением в ближайшее время. Она добавила, что европейским странам удалось заполнить газовые хранилища на 80%.
В свою очередь, глава немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что ситуация с поставками газа в Европу продолжит ухудшаться. По его словам, потребителям придется нести бремя высоких цен на энергоресурсы и в последующие годы.
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