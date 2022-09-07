Глава Uniper заявил об ожидании худшего в ситуации с ценами на газ

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Ситуация с поставками газа в Европу продолжит ухудшаться. Таким мнением поделился глава немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах в интервью CNBC.

По его словам, потребителям придется нести бремя высоких цен на энергоресурсы и в последующие годы.

Кроме того, Маубах выразил сомнение касательно перспектив возобновления сотрудничества с "Газпромом". По его словам, партнерство с концерном разорвано и вряд ли будет восстановлено "в грядущие недели, месяцы или годы".

Ранее германский Uniper назвал нарушением контракта объявленный "Газпромом" форс-мажор по поставкам газа. Маубах рассказал, что с середины июня 2022 года "Газпром" не поставлял объемы газа, которые были законтрактованы и оплачены. Спустя четыре недели после нарушения поставок российская компания объявила форс-мажор, отметил Маубах.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что считает Россию ненадежным поставщиком газа. По его словам, существующих магистралей достаточно для того, чтобы РФ поставляла контрактные объемы газа. Он отметил, что прокачку можно осуществлять по трубопроводу через Украину, "Ямал" или "Северный поток".

