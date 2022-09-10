Министры энергетики стран ЕС выступают против потолка цен только на газ из РФ – СМИ

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Министры энергетики стран ЕС не поддерживают установления лимита цен, если он касается исключительно российского газа, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных дипломатов Евросоюза.

По информации агентства, некоторые министры хотят ввести ограничения цен на весь импортируемый газ, речь также идет о совместных закупках газа.

Кроме того, министры выступают за изъятие сверхприбылей у энергетических компаний.

Ранее сообщалось, что Венгрия поставила перед ЕС вопрос об обоснованности сохранения санкций в отношении РФ в условиях, когда они приносят больше проблем Европе, нежели России. По мнению главы венгерской дипломатии, антироссийские санкции провалились, поскольку Москва по-прежнему проводит спецоперацию на Украине, а экономическая ситуация в европейских странах все больше усугубляется.

До этого экономист Алексей Зубец заявил, что страны G7 могут ввести лимит цен на российскую нефть, однако реализовать эту меру на практике будет очень сложно. По его словам, чтобы эта мера начала работать, инициатива "Большой семерки" должна получить поддержку лидеров всех государств Евросоюза. Однако, как напомнил Зубец, Венгрия уже отказалась присоединиться к новым санкциям.