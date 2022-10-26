В США рассказали, как Запад мог предотвратить спецоперацию на Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Если бы запад признал вхождение Крыма в состав России, то спецоперацию на Украине можно было бы предотвратить, считает ветеран войны в Ираке, обозреватель издания The New Yorker Дэн Колдуэлл.

"Есть что-то здравое в убеждении, что без Крыма Россия становится уязвимой. <...> Угроза исходит с Запада. Я могу ошибаться, но очень сложно представить, чтобы Москва остановилась, если бы на земле, которую они считают своей, находилась хорошо вооруженная база НАТО", – сказал Колдуэлл.

Ранее нидерландский адмирал Роб Бауэр, возглавляющий военный комитет НАТО, признал, что у Альянса были планы расширения к границам России. По его словам, предполагалось развернуть боевые группы бригадного уровня, которые в случае необходимости могли бы трансформироваться в более крупные соединения.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



В Кремле заявили, что цели спецоперации на Украине остаются прежними

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