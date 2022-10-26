В Ливане назвали признаки начала третьей мировой войны

Фото: depositphotos/adameq2

Соединенные Штаты давно планировали начать третью мировую войну, а недавнее размещение в Восточной Европе 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США "Кричащие орлы" свидетельствует о начале глобального конфликта, считает обозреватель ливанского издания Al Mayadeen Ахмад Хадж Али.

Автор статьи пояснил, что речь идет о дислокации 4,7 тысячи американских солдат у украинской границы под предлогом участия в беспрецедентных военных учениях.

"Ответ на вопрос, когда начнется третья мировая война, таков: "Она уже началась". <...> К тому же, командир дивизии заявил о готовности пересечь территорию Украины в случае эскалации конфликта", – говорится в публикации.

Ахмад Хадж Али считает, что Вашингтон и Лондон разыгрывают свой сценарий, чтобы достичь ключевых целей, в том числе ослабления России и Китая, а также разрушения европейской экономики, чтобы перенести промышленный и экономический капиталы в Штаты.

На прошлой неделе стало известно, что США перекинули в Европу группировку десантников. Дивизия "Кричащие орлы" прибыла в Румынию для участия в учениях НАТО. При этом в Белом доме ранее заверяли, что солдаты из США не будут участвовать в боевых действиях на Украине.



США перекинули в Европу почти пятитысячную группировку десантников.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!