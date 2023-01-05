Россия и Белоруссия проведут совместные летно-тактические учения

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Белорусское министерство обороны рассказало о предстоящих летно-тактические учениях РФ и Белоруссии. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале ведомства.

Планируется, что в них будут участвовать российские воздушно-космические силы.

"С прибывающими подразделениями на полигонах Белоруссии спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания. В целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений вооруженных сил Белоруссии и РФ, входящих в состав авиационного компонента РГВ, планируется проведение совместного летно-тактического учения", – говорится в публикации.

В свою очередь, руководитель департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко подчеркнул, что совместные учения не направлены против других стран. Они должны обеспечить безопасность Союзного государства.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко высоко оценил прошедшие переговоры с Владимиром Путиным, отметив, что Минск и Москва окончательно согласовали все вопросы. Он поблагодарил президента России за совместную работу и добавил, что детали проектов доработают правительства двух стран.

Позднее Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил о плановом развертывании группировки в стране. По его словам, все зависит от динамики ситуации. Согласно ей, будут приниматься соответствующие решения о дальнейшем наращивании состава группировки.

Он отметил, что соглашение между Минском и Москвой об обеспечении безопасности в военной сфере дает право на создание любой по составу и численности военной группировки.

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