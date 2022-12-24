Премьер Белоруссии ожидает объем экспорта в РФ на уровне 23 млрд долларов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Председатель Совета министров Белоруссии Роман Головченко заявил, что итогам года экспорт в Россию может составить около 22–23 миллиардов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, поставки из Белоруссии в Россию по итогам девяти месяцев составили 18 миллиардов долларов.

Головченко отметил, что эти показатели гораздо выше, чем были в предыдущие годы. Он уточнил, что раньше экспорт не превышал 12–13 миллиардов долларов за год.

Ранее Головченко рассказал, что Белоруссия и Россия нашли понимание по кредитной поддержке в реструктуризации минского долга перед Москвой. По его словам, в этих условиях есть возможность поддержать экономику страны. При этом он уточнил, что окончательную сумму еще предстоит установить.



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