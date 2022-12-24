Фото: kremlin.ru

Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию, сообщает БЕЛТА. Президент Белоруссии посетит Звездный Городок в Подмосковье по приглашению Владимира Путина.

Там он увидит научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, где сейчас проходят отбор кандидаты на полет в космос от Белоруссии.

Владимир Путин 19 декабря посетил Минск для переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главы государств обсудили торгово-экономическое сотрудничество и выполнение союзных программ.

Ранее российский лидер назвал чушью слухи о планах "поглощения" Россией Белоруссии. Он подчеркнул, что у РФ нет заинтересованности в поглощении кого-либо. Подобные решения президент назвал нецелесообразными.

Слухи о каком-либо поглощении Путин объяснил попытками недоброжелателей затормозить существующий интеграционный процесс между Россией и Белоруссией во избежание появления конкурентов.

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