Путин прибыл в Белоруссию для переговоров с Лукашенко

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин прибыл с однодневным визитом в Минск. В столице он проведет переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках переговоров главы государств обсудят вопросы двусторонних отношений, в том числе торгово-экономическое сотрудничество и выполнение союзных программ.

По словам Лукашенко, также будет обсуждаться военно-политическая ситуация. Лидеры стран поднимут вопросы оборонно-промышленного комплекса, безопасности и обороноспособности. Кроме того, внимание будет уделено темам международной и региональной повесток дня.

Предыдущий визит российского лидера в столицу Белоруссии состоялся в июне 2019 года. Тогда Путин смог посетить соревнования по боксу и спортивной гимнастике в рамках II Европейских игр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о планах Путина обсудить участие Минска в СВО. По его словам, главы государств рассмотрят новые цели и задачи союзной группировки в нынешних реалиях, а также переговорят на тему "газового вопроса".

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