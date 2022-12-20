Премьер Белоруссии заявил, что Минск и Москва договорились по кредитной поддержке

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Минск и Москва нашли понимание по кредитной поддержке в реструктуризации долга Белоруссии перед российскими финансовыми учреждениями. Об этом заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко, сообщает сайт издания "СБ.Беларусь сегодня".

"Мы услышали от президентов (по итогам прошедших в Минске переговоров. – Прим. ред.) абсолютно солидарную позицию по всем вопросам. Есть экономические нюансы. В частности, РФ оказывает кредитную поддержку в реструктуризации долга Белоруссии перед российскими финансовыми институтами", – отметил Головченко.

Политик подчеркнул, что в данных условиях существует возможность поддержать белорусскую экономику. Окончательную сумму предстоит определить, добавил он.

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко прошла 19 декабря в Минске. По итогам переговоров президент РФ сообщил, что страны уже выполнили более 60% интеграционных мероприятий, которые запланировали на ближайшие несколько лет.

Также российский лидер рассказал, что РФ поставляет в Белоруссию нефть и газ на выгодных и преференциальных условиях, что подтверждает привилегированный характер партнерства двух стран и является серьезной мерой поддержки белорусской экономики.

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