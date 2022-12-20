Путин заявил о согласовании параметров по ценам на энергоресурсы РФ для Белоруссии

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Москва и Минск согласовали основные параметры по ценам на российские энергоресурсы для Белоруссии, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"<...> будем считать, что все основные параметры, в том числе и параметры чувствительные, по ценообразованию в сфере энергетики согласованы. <...> По поводу цен на энергоносители: я уже сказал, могу только подтвердить – договоренности достигнуты", – приводит слова президента РФ ТАСС.

Российский лидер напомнил, что Россия поставляет в Белоруссию нефть и газ на выгодных и преференциальных условиях, что подтверждает привилегированный характер партнерства двух стран и является серьезной мерой поддержки экономики Белоруссии.

Встреча Путина и Лукашенко прошла 19 декабря в Минске. По итогам переговоров президент РФ сообщил, что Россия и Белоруссия уже выполнили более 60% интеграционных мероприятий, которые запланировали на ближайшие несколько лет.



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