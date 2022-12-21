Путин поднял вопрос о защите общих информационных ресурсов России и Белоруссии

Фото: kremlin.ru/Константин Завражин

Владимир Путин поднял вопрос о важности совершенствования систем защиты общих информационных ресурсов РФ и Белоруссии. Об этом глава государства сказал на встрече с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым 21 декабря.

"Совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов – сегодня это очень актуально", – передает ТАСС его слова.

Ранее российский лидер назвал чушью слухи о планах "поглощения" Россией Белоруссии. Он подчеркнул, что у РФ нет заинтересованности в поглощении кого-либо. Подобные решения президент РФ назвал нецелесообразными.

Слухи о каком-либо поглощении Путин объяснил попытками недоброжелателей затормозить существующий интеграционный процесс между Россией и Белоруссией во избежание появления конкурентов.

Президент РФ 19 декабря посетил Минск для переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главы государств обсудили торгово-экономическое сотрудничество и выполнение союзных программ.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!