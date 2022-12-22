Герасимов рассказал о планах пригласить на учения контингенты государств-партнеров

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Министерство обороны России планирует пригласить в будущем году воинские контингенты из вооруженных сил государств-партнеров для участия в совместных учениях, рассказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в будущем году основными мероприятиями подготовки российских ВС станут маневры войск и сил "Запад-2023" и совместное оперативное учение Вооруженных сил Белоруссии и России "Щит Союза – 2023".

"Для совместных действий в составе коалиционной группировки войск на маневры предусматривается пригласить воинские контингенты из вооруженных сил стран государств-партнеров", – пояснил Герасимов.

Он добавил, что в целях укрепления мер доверия Минобороны РФ наращивает масштабы взаимодействия с зарубежными партнерами.

Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров выступил с инициативой вернуться к практике двухлетней службы в армии. Он выразил мнение, что это позволит готовить профессиональных военнослужащих и увеличит численность ВС России.



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