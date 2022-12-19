Путин заявил о сохранении практики постоянных военных учений с Белоруссией

Фото: Минобороны РФ

Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия сохранят практику постоянных военных учений, передает ТАСС.

"Договорились и впредь сообща принимать все необходимые меры для надежного обеспечения безопасности двух наших стран <… > и продолжать практику регулярных совместных учений и других мероприятий оперативной и боевой подготовки", – заявил Владимир Путин.

Таким образом российский лидер оценил реализацию военной доктрины России и Белоруссии.

В понедельник, 19 декабря, президент РФ Владимир Путин совершил рабочий визит в Минск, где встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко. Главы государств обсудили торгово-экономическое сотрудничество и выполнение союзных программ.

По итогам встречи Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в поглощении Белоруссии, а подобные слухи распространяют недоброжелатели. Сами переговоры двух стран президент назвал результативными.

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