Лукашенко заявил, что западные партнеры беспокоятся из-за его частых встреч с Путиным

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные партнеры переживают из-за его частых встреч с Владимиром Путиным. Его слова передало РИА Новости.

По словам белорусского лидера, с Путиным они находятся в постоянном контакте.

"Перерыв визитов (Путина. – Прим. ред.) в Минск вовсе не мешал нам быть в постоянном контакте. Даже наши западные так называемые партнеры очень беспокоились, что мы очень часто встречаемся. Мы регулярно встречались как в Российской Федерации, так и на международных площадках", – отметил Лукашенко.

Он уточнил, что так же активно контактируют правительства. По его словам, много встреч проходит на уровне регионов и предприятий.

Ранее Владимир Путин прибыл в Минск для переговоров с Александром Лукашенко. Главы государств обсудят вопросы двусторонних отношений, в том числе торгово-экономическое сотрудничество и выполнение союзных программ.











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