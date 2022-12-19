18:26Политика
Лукашенко заявил, что западные партнеры беспокоятся из-за его частых встреч с Путиным
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные партнеры переживают из-за его частых встреч с Владимиром Путиным. Его слова передало РИА Новости.
По словам белорусского лидера, с Путиным они находятся в постоянном контакте.
"Перерыв визитов (Путина. – Прим. ред.) в Минск вовсе не мешал нам быть в постоянном контакте. Даже наши западные так называемые партнеры очень беспокоились, что мы очень часто встречаемся. Мы регулярно встречались как в Российской Федерации, так и на международных площадках", – отметил Лукашенко.
Он уточнил, что так же активно контактируют правительства. По его словам, много встреч проходит на уровне регионов и предприятий.
Ранее Владимир Путин прибыл в Минск для переговоров с Александром Лукашенко. Главы государств обсудят вопросы двусторонних отношений, в том числе торгово-экономическое сотрудничество и выполнение союзных программ.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!