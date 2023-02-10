13:32Политика
Посла РФ вызвали в МИД Молдавии из-за якобы нарушения воздушного пространства страны
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Российского посла в Молдавии Олега Васнецова вызвали в МИД республики из-за якобы нарушения воздушного пространства страны ракетой. Об этом сообщил глава пресс-службы министерства Даниел Водэ.
"Глава дипломатии Молдавии Нику Попеску распорядился о срочном вызове посла РФ в Кишиневе Олега Васнецова в МИД, чтобы указать российской стороне на недопустимое нарушение нашего воздушного пространства в виде пролетевшей над суверенной территорией Молдавии российской ракеты", – приводит его слова РИА Новости.
Ранее в Минобороны Молдавии сообщили, что военнослужащими было зафиксировано нарушение воздушного пространства страны ракетой, которая была выпущена в сторону Украины. Инциндент зафиксировали в 11:18 по московскому времени.
На фоне произошедшего в МО республики заявили, что резко осуждают подобные действия и следят за ситуацией.
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