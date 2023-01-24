МИД РФ назвал надуманными аргументы Латвии для понижения дипотношений

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Приведенные Латвией аргументы для понижения уровня дипломатических отношений с РФ являются несостоятельными и надуманными. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, размещенном на его официальном сайте.

"Очевидно, что это решение в Риге вызревало и раньше. Приведенные же сейчас латвийской стороной аргументы являются несостоятельными и надуманными", – говорится в сообщении.

В министерстве считают, что шаги Латвии вызваны желанием государства угодить союзниками. Подобные действия в МИД пообещали не оставлять без ответа.

До этого в Латвии сообщили о намерении понизить уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля. Причиной подобного шага назвали непрекращающуюся агрессию РФ в отношении Украины.

Позже стало известно, что посол РФ в Латвии Михаил Ванин будет выслан из страны. По распоряжению латвийского правительства, он обязан покинуть страну до 24 февраля.

Однако сам Ванин уточнил, что отношения двух стран сохранятся на уровне временных поверенных после его уезда и отбытия из РФ посла Латвии.



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