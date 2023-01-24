14:24Политика
Россия сохранит дипотношения с Латвией на уровне временных поверенных
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Дипломатические отношения России с Латвией после их понижения сохранятся на уровне временных поверенных в делах. Об этом сообщил посол РФ в Латвии Михаил Ванин.
"Что касается дипломатических отношений РФ и Латвии, они не разрываются, они сохраняются, они будут осуществляться на уровне временных поверенных в делах", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
С 24 февраля Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией. Причиной подобного шага назвали непрекращающуюся агрессию РФ в отношении Украины.
Позже стало известно, что посол РФ в Латвии Ванин будет выслан из страны. По распоряжению латвийского правительства он обязан покинуть страну до 24 февраля.
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