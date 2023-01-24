Посол РФ в Таллине заявил, что Эстония вела дело к разрушению отношений с Россией

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Эстонские власти вели дело к тому, чтобы разрушить отношения с Россией и подорвать перспективы их развития, заявил посол РФ в Таллине Владимир Липаев в эфире Соловьев Live.

Он подчеркнул, что Таллин пытался максимально осложнить работу российской дипмиссии, в том числе за счет оказания психологического давления, а также организационной обструкции. Посол напомнил о блокировке практически всей финансовой деятельности и запрете на переводы денег на счет посольства.

Также, по его словам, перед диппредставительством России регулярно проводят хулиганские сборища.

Накануне посла Эстонии Маргуса Лайдре вызвали в МИД РФ, где ему заявили решительный протест в связи с действиями эстонских властей. Российский МИД решил понизить уровень диппредставительства в Эстонии до временного поверенного в делах. Эстонского посла попросили покинуть Россию до 7 февраля.

Такое решение было принято после того, как министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил о намерении сократить число дипломатов РФ в стране. По его словам, подобная инициатива позволит уравнять число должностей в российском и эстонском диппредставительствах.

Позже Эстония попросила посла РФ покинуть Таллин одновременно с отъездом своего посла из Москвы.



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