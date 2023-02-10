В Молдавии заявили о нарушении ракетой воздушного пространства страны

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В пятницу, 10 февраля, молдавские военные зафиксировали нарушение воздушного пространства республики ракетой, выпущенной в сторону Украины. Об этом сообщается на сайте министерства обороны Молдавии.

"Ответственные структуры министерства обнаружили в 10:18 по местному времени (11:18 по московскому времени. – Прим. ред.) ракету, которая пересекла воздушное пространство Республики Молдова над селом Мокра в Приднестровском регионе, а затем над селом Косэуць Сорокского района и направилась в сторону Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что молдавские военные и сотрудники спецслужб внимательно следят за ситуацией в регионе. В министерстве обороны Молдавии подчеркнули, что решительно осуждают нарушение воздушного пространства страны.

С начала российской спецоперации на Украине в Молдавии зафиксировали четыре случая падения ракет на территории республики.

Первый произошел 31 октября 2022 года – тогда оказались выбиты стекла нескольких домов, пострадавших не было. Последний – 14 января 2023 года. Принадлежность ракеты не раскрывалась.

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