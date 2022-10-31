Сбитая украинской системой ПВО ракета упала в Молдавии

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

В понедельник, 31 октября, сбитая украинской системой ПВО ракета упала на территории села Наславча в Молдавии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

"На данный момент пострадавших нет, но выбиты окна нескольких домов в Наславче", – говорится в сообщении.

Также в МВД Молдавии со ссылкой на власти Украины отметили, что произошла атака беспилотника на Днестровскую плотину, которая находится на расстоянии 1 километра от Наславчанской плотины.

Уточняется, что район падения ракеты оцепили, там работают специалисты.

Ранее глава Молдавии Майя Санду попросила Москву уважать границы страны после якобы пролета через воздушное пространство республики трех ракет. По ее словам, некоторые из 84 ракет, запущенных Россией в сторону Украины, несанкционированно пересекли воздушное пространство Республики Молдова.

В целях объяснения подобной ситуации в МИД республики был приглашен посол РФ Олег Васнецов. Этот инцидент Кишинев назвал чрезвычайно серьезным и прискорбным, поскольку он вызывает дополнительную напряженность.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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