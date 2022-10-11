Молдавский президент потребовала от Москвы уважать границы республики

Фото: ТАСС/Zuma/ZEUS

Глава Молдавии Майя Санду попросила Москву уважать границы страны после якобы пролета через воздушное пространство республики трех ракет. Об этом сообщает ТАСС.

"Некоторые из 84 ракет, запущенных Россией в сторону Украины, несанкционированно пересекли воздушное пространство Республики Молдова. <...> Это грубое нарушение нашего воздушного пространства и нейтралитета Республики Молдова, совершенное российскими вооруженными силами", – прокомментировала Санду.

В Минобороны республики рассказали, что 10 октября в период с 08:33 до 09:02 был зафиксирован радиолокационными станциями пролет трех ракет. Там отметили, что их запустили в Черном море. После они пересекли границы Молдавии через Приднестровский регион, а также районы Флорешты и Сорока.

В целях объяснения подобной ситуации в МИД республики был приглашен посол РФ Олег Васнецов. Этот инцидент Кишинев назвал чрезвычайно серьезным и прискорбным, поскольку он вызывает дополнительную напряженность.

10 октября Владимир Путин заявил об ударе высокоточным оружием по объектам инфраструктуры Украины. По его словам, удар нанесли по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи.

Украина прекращает экспорт электроэнергии в Евросоюз из-за обстрелов с 11 октября

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