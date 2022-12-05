Упавшую ракету нашли на севере Молдавии

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Упавшую ракету обнаружили недалеко от города Бричаны на севере Молдавии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

По данным министерства, объект обнаружил в саду пограничный патруль. Правоохранители оцепили территорию и вызвали на место саперов.

Российский военный эксперт Алексей Леонков рассказал РИА Новости, что упавшие части ракеты могут принадлежать ПВО С-300. Он пояснил, что такие зенитные ракеты активно применяет Украина при попытках отразить российские удары.

Леонков назвал инцидент в Молдавии аналогичным происшествию в Польше. По его словам, на этот раз боевая часть ракеты сработала не на земле, поэтому там отсутствуют визуальные признаки детонации в месте падения.

Ракета упала в районе польского села Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши 15 ноября. В результате погибли два человека. Сначала Варшава обвинила в произошедшем Россию, однако позже польский президент Анджей Дуда заявил, что высокая вероятность того, что ракету выпустила Украина.



Страны НАТО отреагировали на ситуацию с упавшими ракетами в Польше

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