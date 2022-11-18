Президент Польши назвал падение украинской ракеты несчастным случаем

Фото: ТАСС/AP/Michal Dyjuk

Падение украинской ракеты на территории Польши – это несчастный случай. Такое заявление сделал президент страны Анджей Дуда, выступая на конгрессе в Подкарпатском воеводстве.

"Ее не удалось перехватить. Такова правда", – указал польский лидер.

Президент добавил, что ни одно государство не имеет систему обороны, которая защищала бы всю территорию, в особенности на таком небольшом расстоянии от границы.

15 ноября в районе польского села Пшеводув в Люблинском воеводстве, расположенном недалеко от границы с Украиной, упала ракета. В результате погибли два человека.

Сначала Варшава обвинила в случившемся Россию, однако позже Дуда заявил о высокой вероятности того, что снаряд был выпущен украинской системой ПВО.

В РФ инцидент назвали преднамеренной провокацией, направленной на усиление эскалации.



Страны НАТО отреагировали на ситуацию с упавшими ракетами в Польше

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