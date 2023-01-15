В Молдавии отреагировали на падение обломков ракеты на севере страны

Фото: телеграм-канал "Readovka"

Нарушение воздушного пространства Молдавии является нарушением суверенитета страны. Об этом заявила премьер Молдавии Наталья Гаврилица после сообщений об обнаружении в стране обломков ракеты.

"Выражаю свое возмущение неуважением к суверенитету Молдавии, повторным нарушением ее воздушного пространства сегодня и падением обломков ракеты в районе населенного пункта Ларга Бричанского района", – приводит ее слова РИА Новости.

Уточняется, что после инцидента, погранполиция Молдавии повысила количество патрулей в пограничной зоне с Украиной, наблюдающих за воздушным пространством.

О падении обломков ракеты на севере страны стало известно в субботу, 14 января. Принадлежность ракеты не уточняется.

Это уже третий случай падения ракеты на территории Молдавии с начала российской спецоперации на Украине. Первый произошел 31 октября – тогда оказались выбиты стекла нескольких домов, пострадавших не было. Последний – 5 декабря. О жертвах и разрушениях не сообщалось.

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