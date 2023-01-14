В Молдавии сообщили о падении обломков ракеты на севере страны

Фото: телеграм-канал Readovka

Молдавские пограничники обнаружили обломки ракеты в районе КПП на севере страны. Об этом сообщается в официальном аккаунте МВД Молдавии в Facebook (принадлежат Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

"Обломки ракеты обнаружены пограничным патрулем КПП "Ларга", – говорится в сообщении.

Принадлежность ракеты не уточняется, однако в ведомстве указали на то, что ранее в субботу, 14 января, Украина подверглась ударам со стороны России.

В настоящее время место падения оцеплено, вызваны саперы.

Это уже третий случай падения ракеты на территории Молдавии с начала российской спецоперации на Украине. Первый произошел 31 октября – тогда оказались выбиты стекла нескольких домов, но люди не пострадали. Последний – 5 декабря. О жертвах и разрушениях не сообщалось.



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