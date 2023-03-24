Похожий на мину предмет нашли возле ТЭЦ на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возле ТЭЦ-20 на улице Вавилова в Москве обнаружили похожий на мину предмет. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

Отмечается, что в настоящее время территорию в районе находки оцепили. Туда направляются саперы.

Ранее возле здания посольства Швейцарии в Басманном районе Москвы обнаружили пакет с предметами, похожими на гранаты "РГД-5". Он лежал на рампе одного из домов в переулке Огородной Слободы. На место выезжали взрывотехники.

До этого возле дома 22 по улице Тухачевского на северо-западе Москвы обнаружили предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны. Его заметили во время проведения земляных работ.

Граната в доме на улице Декабристов оказалась муляжом

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