Фото: телеграм-канал ''ЛОКАЛКA''

Схожий с боеприпасом предмет нашли в мусорном баке в Севастополе, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова замначальника пресс-службы севастопольского управления МВД России Марии Точилиной.

В социальных сетях появилось видео, на котором засняли лежащий в мусорном баке предмет, похожий на артиллерийскую мину.

"В полицию поступило сообщение об обнаружении в общественном месте предмета, визуально схожего на боеприпас. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу", – сказала Точилина.

По словам замначальника пресс-службы, место инцидента оцепили сотрудники правоохранительных органов, а затем сообщили о находке специалистам экстренных служб.

Ранее обломки, похожие на ракетные, нашли в Усть-Донецком Ростовской области. В администрации Усть-Донецкого района сообщили, что пока нет достоверной информации, обломками какого предмета являются найденные объекты. Эти обломки должны быть исследованы экспертами.

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