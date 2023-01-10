Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Обломки, похожие на ракетные, нашли в Ростовской области в Усть-Донецком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на районную администрацию.

В социальной сети ранее один из пользователей опубликовал видео, на котором мужчина рассказывает, что на поле нашел часть ракеты. Автор видео сообщил о найденном предмете местным властям.

"Вчера обнаружили (обломки. – Прим. ред.), взяли под охрану, обезопасили зону, чтобы туда никто не подходил, своими силами, силами полиции и МЧС. Вызвали экспертов, сейчас они работают на месте", – сообщили в администрации Усть-Донецкого района.

Пока нет достоверной информации, обломками какого предмета являются найденные объекты. Обнаруженные части, похожие на ракетные, будут исследованы соответствующими органами.

Ранее сообщалось, что в Константиновске Ростовской области был найден упавший с неба разгонный блок ракеты. Глава районной администрации сообщил, что разгонный блок реактивного двигателя ракеты, обнаруженный спасателями, был уничтожен.

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