Власти сообщили об отсутствии пострадавших после падения обломков под Волгоградом

Фото: vk.com/elan134

В результате падения металлических обломков в Еланском районе Волгоградской области инфраструктура и местные жители не пострадали. Об этом сообщил глава района Дмитрий Литвинов.

"Согласно оперативной информации экстренных служб Еланского района, упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре, и в результате их падения никто не пострадал", – цитируют Литвинова в телеграм-канале администрации.

По данным властей, на месте происшествия работают специалисты МЧС и правоохранительных органов.

Ранее в Сети появилось видео с места падения неизвестного объекта. Очевидцы назвали объект ракетой. Судя по видеокадрам, объект упал в поле.

До этого в Волгограде трехлетней девочке оторвало кисть руки на транспортировочной ленте в цехе по сортировке и фасовке овощей. После случившегося ребенка доставили в больницу, откуда и поступило сообщение в полицию о госпитализации.



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