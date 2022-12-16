16:51Происшествия
Власти сообщили об отсутствии пострадавших после падения обломков под Волгоградом
Фото: vk.com/elan134
В результате падения металлических обломков в Еланском районе Волгоградской области инфраструктура и местные жители не пострадали. Об этом сообщил глава района Дмитрий Литвинов.
"Согласно оперативной информации экстренных служб Еланского района, упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре, и в результате их падения никто не пострадал", – цитируют Литвинова в телеграм-канале администрации.
По данным властей, на месте происшествия работают специалисты МЧС и правоохранительных органов.
Ранее в Сети появилось видео с места падения неизвестного объекта. Очевидцы назвали объект ракетой. Судя по видеокадрам, объект упал в поле.
До этого в Волгограде трехлетней девочке оторвало кисть руки на транспортировочной ленте в цехе по сортировке и фасовке овощей. После случившегося ребенка доставили в больницу, откуда и поступило сообщение в полицию о госпитализации.
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