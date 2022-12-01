Появились кадры взрыва автомобиля в Волгограде, при котором погиб ребенок

Появилось видео со взрывом автомобиля в Волгограде, при котором погиб ребенок.

На кадрах видно, как мужчина выходит из автомобиля, открывает багажник, после чего машина вспыхивает и его взрывной волной откидывает от транспортного средства.

ЧП произошло на парковке в Советском районе Волгограда. По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки ацетилена из баллонов. Их нашли в машине. В момент происшествия на заднем сиденье автомобиля находился трехлетний ребенок. Он сгорел заживо.

52-летнего мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами. Его поместили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, в результате взрыва загорелись четыре машины. В результате происшествия два автомобиля полностью сгорели, а еще два получили повреждения.

По факту гибели ребенка следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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