Тело ребенка нашли после возгорания четырех машин в Волгограде

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Тело ребенка обнаружили после возгорания четырех припаркованных автомобилей в Советском районе Волгограда. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным правоохранителей, две машины сгорели полностью, еще две получили повреждения. Тело ребенка нашли в автомобиле Skoda. 52-летнего владельца транспортного средства госпитализировали с травмами.

В машине полицейские нашли два ацетиленовых баллона. Возгорание, по предварительным данным, могло начаться из-за утечки газа.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и трое госпитализированы в результате пожара в девятиэтажном доме в Екатеринбурге. Возгорание началось на третьем этаже, а площадь пожара составила 30 квадратных метров.



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