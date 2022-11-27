СК устанавливают обстоятельства смерти пожилой пары при пожаре в Подмосковье

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Главное следственное управление СК по Московской области сообщило о проверке по факту гибели двух человек при пожаре в частном доме в Солнечногорске. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании частного дома. При тушении на месте были найдены тела супружеской пары 1947 года рождения.

"По данному факту следственным отделом по Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области организована проверка. В настоящее время на месте работают следователи, опрашиваются родственники, планируется назначение экспертиз", – заявили в ведомстве.

Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

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