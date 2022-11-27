13:57Происшествия
СК устанавливают обстоятельства смерти пожилой пары при пожаре в Подмосковье
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Главное следственное управление СК по Московской области сообщило о проверке по факту гибели двух человек при пожаре в частном доме в Солнечногорске. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании частного дома. При тушении на месте были найдены тела супружеской пары 1947 года рождения.
"По данному факту следственным отделом по Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области организована проверка. В настоящее время на месте работают следователи, опрашиваются родственники, планируется назначение экспертиз", – заявили в ведомстве.
Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.
Ранее в ноябре при пожаре в коттедже погибла вдова режиссера Станислава Говорухина. Трагедия произошла в поселке Лесное Озеро 25 ноября.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!