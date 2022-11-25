Пожар в гараже с заполненным топливом бензовозом в Новом Уренгое локализовали

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожар в гараже, где находится заполненный топливом бензовоз, локализовали в Новом Уренгое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"Локализация пожара на (площади. – Прим. ред.) 800 квадратных метров. Ранг снижен до 1-БИС", – сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно о возгорании в гараже на улице Ямсовейской в Новом Уренгое, в котором находятся четыре автомобиля и бензовоз. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.



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