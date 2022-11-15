Пожар на бывшем заводе "Зингер" в Подольске полностью ликвидирован

Фото: телеграм-канал МЧС России

Пожар на территории бывшего завода "Зингер" в подмосковном Подольске полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Подмосковью.

"15 ноября в 13:47 ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что к тушению пожара были привлечены 96 человек, 31 единица техники, в том числе от МЧС РФ 20 единиц техники, 62 человека.

Пожар на территории бывшего завода "Зингер" произошел 14 ноября. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 150 работников, в том числе один человек был спасен. Пожару был присвоен второй ранг сложности.

Следственный комитет организовал проверку по факту пожара. Правоохранители определят причины и детали ЧП, а также размер причиненного ущерба.

В подмосковной прокуратуре сообщили, что, по предварительным данным, пожар мог произойти из-за неполадок в работе электрического оборудования или электросети.



Пожар в здании бывшего завода в Подольске ликвидирован

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