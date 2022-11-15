СК начал проверку после пожара на территории бывшего завода "Зингер" в Подольске

Фото: Москва 24

Следственный комитет РФ организовал проверку после пожара на территории бывшего завода "Зингер" в Подольске, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по Подмосковью Ольгу Врадий.

По ее словам, в ходе проверки специалисты определят причины и детали случившегося ЧП, а также размер причиненного ущерба. Кроме того, планируется провести пожарно-техническую и судебно-оценочную экспертизы и исследовать документацию.

Возгорание на бывшем заводе "Зингер" произошло в понедельник, 14 ноября. Специалисты смогли эвакуировать из здания 150 работников. Позднее стало известно, что из огня удалось спасти одного человека. В результате пожара никто не пострадал.

Пожару был присвоен второй ранг сложности. Он был локализован на площади 2,8 тысячи "квадратов". По одной из версий, к возгоранию могла привести аварийная работа электросети.



На заводе в Подольске из-за пожара эвакуировали 150 сотрудников

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