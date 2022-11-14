Открытое горение на заводе в Подольске ликвидировано

Фото: телеграм-канал МЧС России

Пожарные ликвидировали открытое горение на Подольском электромеханическом заводе в Подмосковье, сообщила ТАСС пресс-служба МЧС России.

По предварительной информации, пострадавших нет. Угрозы соседним строениям тоже нет, добавили в ведомстве.

Происшествие случилось на бывшем заводе "Зингер" в понедельник, 14 ноября. Специалисты смогли эвакуировать из здания 150 сотрудников.

Позднее поступила информация, что из пламени удалось спасти одного человека. Пострадавших, согласно предварительным данным, нет.

Возгоранию был присвоен второй ранг сложности. Пожар был локализован на площади 2,8 тысяч квадратных метров.

Начальник ЦУКС Главного управления МЧС РФ по Подмосковью Иван Гусев добавил, что устанавливаются реальные причины пожара. Уточнялось, что к возгоранию могла привести аварийная работа электросети.

Крупный пожар произошел на территории бывшего завода "Зингер" в Подольске

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