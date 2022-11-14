Пожар на заводе в Подольске локализован на площади 2,8 тыс кв метров

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Специалисты спустя семь часов смогли локализовать сильный пожар на Подольском электромеханическом заводе в Подмосковье на площади 2,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областной ГУ МЧС РФ.

"В 21:37 по московскому времени объявлена локализация (возгорания. – Прим. ред.) на площади 2 800 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Происшествие случилось на бывшем заводе "Зингер" в понедельник, 14 ноября. Специалисты смогли эвакуировать из здания 150 сотрудников.

Позднее поступила информация, что из пламени удалось спасти одного человека. Пострадавших, согласно предварительным данным, нет.

Возгоранию был присвоен второй ранг сложности.

Сейчас устанавливаются реальные причины пожара, заявил начальник ЦУКС Главного управления МЧС РФ по Подмосковью Иван Гусев. Уточнялось, что к возгоранию могла привести аварийная работа электросети.

Крупный пожар произошел на территории бывшего завода "Зингер" в Подольске

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