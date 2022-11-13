Пожар произошел в ресторане в центре Ярославля

Фото: vk.com/ghest_po_yaroslavski

В одном из ресторанов Ярославля произошел пожар. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС, огонь уничтожил элементы декора внутри заведения.

Сообщение о возгорании поступило в субботу вечером в 19:21 по московскому времени. Спустя полчаса огонь был полностью потушен. К ликвидации привлекали 17 человек и четыре единицы техники.

"В результате пожара уничтожены декоративные элементы на площади 2 квадратных метра, повреждена проводка на площади 1 квадратный метр. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

По информации портала 76.ru, сотрудники ресторана до приезда пожарных пытались сами потушить пламя с помощью огнетушителя. Прибывшие на место спасатели эвакуировали посетителей и персонал заведения. По словам очевидцев, пожар мог начаться из-за искрящихся свечей на торте.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в одном из ресторанов в Казани. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров. Прибывшие на место спасатели зафиксировали открытое горение на чердаке. Информации о пострадавших не поступало.

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