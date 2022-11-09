Фото: телеграм-канал ''МЧС России''

В Казани локализовали пожар в ресторане на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

О возгорании в ресторане "Михайловская усадьба" стало известно в 16:23. Прибывшие на место спасатели зафиксировали открытое горение на чердаке.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

В настоящее время пожарные проводят проливку и разбор конструкций. К тушению привлекли 59 человек и 20 единиц техники.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в четырехэтажном доме в Томске. Из-за возгорания жильцов пришлось эвакуировать. Площадь пожара составила 700 квадратных метров.



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