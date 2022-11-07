Суд арестовал предполагаемого виновника пожара в кафе в Костроме

Фото: kostroma.sledcom.ru

Ярославский гарнизонный суд арестовал до 5 января предполагаемого виновника пожара в костромском кафе "Полигон", в результате которого погибли 13 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вчера ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 5 января 2023 года", – сказали в суде, отметив, что заседание было выездным.

Там отметили, что фигурант – 23-летний мужчина. Его подозревают в применении пиротехнического средства внутри заведения. В рамках расследования СК изъял элементы электрической проводки кафе и другие предметы.

Крупный пожар произошел в костромском кафе "Полигон" в ночь на 5 ноября. В результате ЧП погибли 13 человек, девять пострадали.

По данным следствия, причиной пожара стал выстрел из охотничьей ракетницы, совершенный одним из посетителей кафе.

По факту происшествия возбудили три уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о халатности должностных лиц.

Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК дело о пожаре в Костроме

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